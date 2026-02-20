La Terre des Capucins La Bocal Salins-les-Bains
La Terre des Capucins La Bocal Salins-les-Bains mardi 3 mars 2026.
La Terre des Capucins
La Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 10:00:00
fin : 2026-03-12 12:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Exposition retrospective sur la faïence de Salins
Organisé par Patrick Gavignet
Un lieu d’exposition-vente dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat. .
La Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Terre des Capucins
L’événement La Terre des Capucins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA