La Terre des Capucins La Bocal Salins-les-Bains

La Terre des Capucins

La Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-12 12:30:00

2026-03-03

Exposition retrospective sur la faïence de Salins

Organisé par Patrick Gavignet

Un lieu d’exposition-vente dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat. .

La Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art

