La Terre des Vertus Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

La Terre des Vertus

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Documentaire d’1h32.

Film suivit d’une rencontre avec le réalisateur Vincent Lapize lors de sa tournée organisée par CINA.

Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face à la pression foncière engendrée par l’aménagement des J.O. 2024. Les tractopelles menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent.

Film suivit d'une rencontre avec le réalisateur Vincent Lapize lors de sa tournée organisée par CINA.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : La Terre des Vertus

Documentary, 1h32.

Film followed by a meeting with director Vincent Lapize during his tour organized by CINA.

German : La Terre des Vertus

Dokumentarfilm von 1h32.

Film mit anschließendem Treffen mit dem Regisseur Vincent Lapize während seiner von CINA organisierten Tour.

Italiano :

Documentario di 1h32.

Film seguito da un incontro con il regista Vincent Lapize durante la sua tournée organizzata dal CINA.

Espanol : La Terre des Vertus

Documental de 1h32.

Película seguida de un encuentro con el director Vincent Lapize durante su gira organizada por el CINA.

