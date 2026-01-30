La terre du bout des doigts Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

La terre du bout des doigts

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Atelier famille, à partir de 6 ans jauge limitée apporter caisses pour transport des créations

Venez fabriquer votre masque inspiré des mascarons des faïences de Parthenay, ces personnages grotesques utilisés pour repousser les mauvais esprits de nos maisons ! Après les avoir rencontrés dans les salles d’exposition, vous expérimenterez le modelage en terre pour fabriquer le vôtre.

Sur réservation (jusqu’à la veille de l’évènement) .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

