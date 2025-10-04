La Terre est-elle vraiment plate ? à la Coconerie La Coconnerie Aurel

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Entre théâtre de rue et conférence gesticulée 9% des français pensent que la Terre est plate (Source IFOP 2017), soit une personne sur 10. Vous en connaissez forcément !

Le débat sur la forme de la Terre n’est donc pas clos !

.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Between street theater and gesticulated lecture « 9% of French people think the Earth is flat » (Source: IFOP 2017), that’s one person in 10. You must know some of them!

So the debate about the shape of the Earth isn?t over yet!

German :

Zwischen Straßentheater und gestikuliertem Vortrag « 9% der Franzosen glauben, dass die Erde flach ist » (Quelle: IFOP 2017), d. h. eine von 10 Personen. Sie kennen zwangsläufig einige davon!

Die Debatte über die Form der Erde ist also noch nicht beendet!

Italiano :

A metà strada tra il teatro di strada e una lezione gesticolante, « il 9% dei francesi pensa che la Terra sia piatta » (Fonte: IFOP 2017), ovvero una persona su 10. Sicuramente ne conoscete qualcuno!

Quindi il dibattito sulla forma della Terra non è ancora finito!

Espanol :

A medio camino entre el teatro callejero y una conferencia gesticulante, « el 9% de los franceses piensa que la Tierra es plana » (Fuente: IFOP 2017), es decir, una persona de cada 10. ¡Seguro que conoces a alguno!

Así que el debate sobre la forma de la Tierra aún no ha terminado

