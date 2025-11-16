La Terre Haguenau

Déf. Planète du système solaire. Surface de cette planète. Matière constituant la couche superficielle de cette planète.

La terre une planète, un globe…

La terre un chez nous, un ailleurs…

La terre un sol, une poussière…

La terre une surface, un centre, des voyages, des horizons…

Gaïa a été chantée, dansée, composée, vénérée depuis des millénaires. Nombre de compositeurs se sont, au fil du temps, inspirés du thème de la terre, de la nature, pour nous offrir des moments musicaux inouïs Mahler et son Chant de la Terre, Beethoven et sa Symphonie Pastorale, pour ne citer que les deux plus illustres chefs d’œuvre liés à ce sujet. Mais Déodat de Séverac, Mel Bonis ou Franz Liszt ont peut-être eux aussi couché sur les portées des notes en hommage à l’élément… Allons vérifier !

English :

Gaia has been sung, danced, composed and worshipped for millennia. Numerous composers have drawn inspiration from the theme of the earth and nature over the years, to offer us unparalleled musical moments: Mahler and his Song of the Earth, Beethoven and his Pastoral Symphony, to name but two of the most illustrious masterpieces linked to this subject.

German :

Gaia wird seit Jahrtausenden gesungen, getanzt, komponiert und verehrt. Mahler und sein Lied von der Erde, Beethoven und seine Pastorale Symphonie, um nur die beiden berühmtesten Meisterwerke zu nennen, die mit diesem Thema verbunden sind.

Italiano :

Gaia è stata cantata, danzata, composta e venerata per migliaia di anni. Nel corso degli anni, molti compositori si sono ispirati al tema della terra, della natura, per offrirci momenti musicali senza precedenti: Mahler e il suo Canto della Terra, Beethoven e la sua Sinfonia Pastorale, per citare solo due dei più illustri capolavori legati a questo tema.

Espanol :

Gaia ha sido cantada, bailada, compuesta y venerada durante miles de años. A lo largo de los años, muchos compositores se han inspirado en el tema de la tierra, de la naturaleza, para ofrecernos momentos musicales sin precedentes: Mahler y su Canción de la Tierra, Beethoven y su Sinfonía Pastoral, por citar sólo dos de las obras maestras más ilustres vinculadas a este tema.

