La terre parle arabe – de Maryse Gargour Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 20:00 – 21:00

Gratuit : non 2 € / 4 € 4 € adulte, 2 € moins de 26 ans ou demandeur d’emploi, 2 séances offertes (titulaire carte jeunes d’Orvault) Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

« La terre parle arabe » de Maryse Gargour (2007) 1h01 CinéCens a choisi ce documentaire pour sa première participation à la Semaine du film palestinien, un festival organisé par l’AFPS44 dans plusieurs cinémas de Loire-Atlantique. Fin XIXe, le sionisme, mouvement politique minoritaire, décide de créer un État pour les Juifs quelque part dans le monde, de préférence en Palestine. Cependant, cette terre « parle arabe » et se trouve habitée par un peuple, les Palestiniens, qui en seront violemment expulsés. Ce film jette une lumière crue sur une vérité brulante, celle du nettoyage de la terre palestinienne par les sionistes. Tout public à partir de 10 ans L’avis de Damien (CinéCens) : « Ce documentaire, ainsi que les explications complémentaires de Sandrine Mansour, permettent de mieux comprendre les origines et l’actualité du conflit israélo-palestinien. »Nous aurons le plaisir d’accueillir Sandrine Mansour, historienne de la Palestine qui a collaboré à la création de ce film documentaire après la projection.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Gobinière et trouvez le meilleur itinéraire

