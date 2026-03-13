La terre une source vitale Médiathèque polygone Avallon
La terre une source vitale Médiathèque polygone Avallon vendredi 24 avril 2026.
La terre une source vitale
Médiathèque polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La terre une source vitale. Stéphanie Arc, journaliste et écrivaine. Fabien Saleil, agriculteur ferme de l’huis Dupin
Comment cultiver la terre tout en la respectant?
A lire Stéphanie Arc Comment je n’ai pas sauvé la terre? Ed. Rivages .
Médiathèque polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40 parmilesarbres.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La terre une source vitale
L’événement La terre une source vitale Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay