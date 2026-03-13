La terre une source vitale Médiathèque polygone Avallon

La terre une source vitale Médiathèque polygone Avallon vendredi 24 avril 2026.

La terre une source vitale

Médiathèque polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

La terre une source vitale. Stéphanie Arc, journaliste et écrivaine. Fabien Saleil, agriculteur ferme de l’huis Dupin
Comment cultiver la terre tout en la respectant?
A lire Stéphanie Arc Comment je n’ai pas sauvé la terre? Ed. Rivages   .

Médiathèque polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40  parmilesarbres.asso@gmail.com

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English : La terre une source vitale

L’événement La terre une source vitale Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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