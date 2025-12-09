LA TÊTE À L’ENVERS

Montpeyroux Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un Concert-spectacle de Philippe Roussel

Un Concert-spectacle de Philippe Roussel autour de ses compositions (chant-guitare), accompagné de Maxime Vauthier (accordéon). Les enfants sont là, tout est donc réuni pour un tour de chant joyeux et festif. Le seul problème, c’est que depuis le matin, Philippe Roussel a la tête à l’envers , alors, il arrive en retard, oublie des paroles pour de faux etc… Bref ! .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15

English :

A concert-show by Philippe Roussel

