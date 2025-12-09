LA TÊTE À L’ENVERS

Vendémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Un Concert-spectacle de Philippe Roussel autour de ses composition (chant-guitare), accompagné de Maxime Vauthier (accordéon). Les enfants son là, tout est donc réuni pour un tour de chant joyeux et festif. Le seul problème, c’est que depuis le matin, Philippe Roussel a la tête à l’envers , alors, il arrive en retard, oublie des paroles pour de faux , ect..Bref !

Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15

English :

A concert-show featuring Philippe Roussel’s own compositions (vocals-guitar), accompanied by Maxime Vauthier (accordion). The children are there, so everything is in place for a joyful and festive singing tour. The only problem is that since the morning, Philippe Roussel has had his head turned upside down, so he arrives late, forgets lyrics, etc. In short!

