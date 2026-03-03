La tête ailleurs Espace la Savoureuse Giromagny

La tête ailleurs

Les journées de Norah se transforment en comédie musicale. Est-ce que tout va vraiment mieux en musique ? Norah est une jeune femme pour qui tout va bien. Tout va bien à l’exception d’un petit problème dès qu’elle essaie de se concentrer, elle entend des chansons. Comme si un musicien sommeillait en elle, prêt à transformer en numéro de comédie musicale le moindre événement de son quotidien. Impossible d’y échapper, que ce soit au bureau, en famille ou entre amis. Mais de quoi ce musicien dans sa tête est-il le symptôme ? Porté par une comédienne et un musicien, ce spectacle musical intimiste entrecroise le drame et la comédie en plongeant dans la vie tantôt drôle, tantôt chaotique d’une trentenaire.

Dès 10 ans, réservation obligatoire .

