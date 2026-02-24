La tête dans l’eau, vers une santé mentale Piscine Georges Hermant PARIS

Il s’agit de proposer des ateliers de pratique et de sensibilisation aux difficultés aquatiques mais aussi au stress en général par la pratique aquatique, la gestion de la respiration, l’accompagnement et l’entraide. Ateliers encadrés par des spécialistes de l’activité physique (MNS) des éducateurs, des psychomotriciens, masseurs, plongeurs, APA, … Cette mise en réseau local des acteurs de la santé mentale est un objectif du projet. il s’agit d’encourager l’accompagnement. l’événement se tiendra le samedi 11 avril et 9h30 à 11H30 à la piscine G Hermant, rue David d’Angers, 19ème.

Sur inscription

Parce que l’eau peut être un refuge. Parce que la piscine ne devrait exclure personne. Parce qu’on a parfois juste besoin d’un cadre bienveillant pour oser. Venez le samedi 11 avril à la piscine G Hermant.

Le samedi 11 avril 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit

prix libre

Tout public.

Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS

https://lesrefletsdeleau.home.blog/projet-sante-mentale/ lesrefletsdeleau@gmail.com https://lesrefletsdeleau https://lesrefletsdeleau



