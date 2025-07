La tête dans les étoiles Viala-du-Pas-de-Jaux

La tête dans les étoiles Viala-du-Pas-de-Jaux samedi 23 août 2025.

La tête dans les étoiles

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Conférence et observation du ciel

Soirée animée par le club d’astronomie M12 de la MJC de Millau. Nous attendrons la nuit avec une conférence intitulée « L’astrophotographie et les paysages célestes »

Ensuite il sera temps de passer à la pratique et l’observation du ciel avec lunettes et télescopes (si la météo le permet)…

Réservations conseillées

RDV 21h, à la tour du Viala du Pas de Jaux .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89

English :

Conference and sky observation

German :

Vortrag und Himmelsbeobachtung

Italiano :

Conferenza e osservazione del cielo

Espanol :

Conferencia y observación del cielo

L’événement La tête dans les étoiles Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2025-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)