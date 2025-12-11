La tête dans les images

Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-06 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-06

A travers une sélection d’images d’illustratrices et illustrateurs d’albums pour enfants, plongez dans la petite histoire de l’illustration jeunesse décryptage des techniques, analyse des traits, lecture des images…

La médiathèque a le plaisir d’accueillir cette magnifique exposition du 6 au 31 janvier, qui nous est gracieusement prêtée par Montfort Communauté et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

Jours et horaires d’ouverture

Mardi et vendredi 16h-19h

Mercredi 10h-12h et 14h-18h

Samedi 10h-12h et 14h-17h

Gratuit. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

