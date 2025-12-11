La tête dans les images Iffendic
La tête dans les images Iffendic mardi 6 janvier 2026.
La tête dans les images
Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-06
A travers une sélection d’images d’illustratrices et illustrateurs d’albums pour enfants, plongez dans la petite histoire de l’illustration jeunesse décryptage des techniques, analyse des traits, lecture des images…
La médiathèque a le plaisir d’accueillir cette magnifique exposition du 6 au 31 janvier, qui nous est gracieusement prêtée par Montfort Communauté et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.
Jours et horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 16h-19h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-17h
Gratuit. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
