La tête dans les nuages (4/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

Observe les ciels peints dans l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver. Comment les artistes représentent-ils la pluie ? À ton tour, représente un ciel d’orage, des nuages, avant ou après la pluie.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00



