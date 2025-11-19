La tête dans les nuages Musée d’arts de Nantes Nantes

La tête dans les nuages Musée d’arts de Nantes Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

Observe les ciels peints dans l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver. Comment les artistes représentent-ils la pluie ? À ton tour, représente un ciel d’orage, des nuages, avant ou après la pluie.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860884580400030