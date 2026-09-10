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La tête en bas !, Jardin de la Pouponnière, Lille

vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la Pouponnière · Lille

La tête en bas !, Jardin de la Pouponnière, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Jardin de la Pouponnière
Adresse
86 rue des meuniers 59000 Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

La tête en bas ! Vendredi 18 septembre, 19h00 Jardin de la Pouponnière Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets. À la tombée de la nuit, partez à leur rencontre : comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, pourquoi jouent-ils un rôle essentiel dans les écosystèmes ? Cette animation mêle observations, écoute et échanges pour mieux comprendre ces animaux fascinants et dépasser les idées reçues. Une invitation à porter un autre regard sur la faune nocturne, au moment idéal pour l’observer.
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

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Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets.

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