La tête en bas !, Jardin de la Pouponnière, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la Pouponnière · Lille
Informations pratiques
La tête en bas ! Vendredi 18 septembre, 19h00 Jardin de la Pouponnière Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets. À la tombée de la nuit, partez à leur rencontre : comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, pourquoi jouent-ils un rôle essentiel dans les écosystèmes ? Cette animation mêle observations, écoute et échanges pour mieux comprendre ces animaux fascinants et dépasser les idées reçues. Une invitation à porter un autre regard sur la faune nocturne, au moment idéal pour l’observer.
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».
Jardin de la Pouponnière 86 rue des meuniers 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4059 »}]
Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets.
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