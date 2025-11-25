La Tête la Première ! CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS
La Tête la Première ! CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS jeudi 2 avril 2026.
PROGRAMMME :
Jeudi 2 avril :
– L’ABÉCÉDAIRE / L’Expérience Harmaat – Fabrice Lambert
– HOPE HUNT AND THE ASCENSION INTO LAZARUS / Cie OD Works
– HÉLÈNE SIO
Vendredi 3 avril :
– FURIOSA / Cie Chiarini
– MATERIA / VF Cie
– MARTA
– CHEVAL / Cie Echos Tangibles
CINÉMA : Courts-métrages
On vous attend pour cette deuxième édition de La Tête la Première ! Une expérience toujours aussi festive et joyeuse où le Centre des arts ouvre grand ses portes pour y découvrir de la danse, des concerts, des DJ sets, du cinéma, du théâtre…
Du jeudi 02 avril 2026 au vendredi 03 avril 2026 :
payant
Tarifs :
22€ pour 2 jours
16€ pour 1 jour
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération Enghien-les-Bains ENGHIEN-LES-BAINS
https://www.cda95.fr/fr/agenda/la-tete-la-premiere-0 centredesarts95@gmail.com