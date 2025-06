La théorie de la relativité générale Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 2 août 2025 16:30

Orne

La théorie de la relativité générale Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 16:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Conférence de Pascal Chambraud.

Il y a 110 ans, Einstein redessinait les formes de l’Univers avec la théorie de la relativité générale. Pascal

Chambraud décrypte les enjeux de cette théorie qui notamment au cœur de nos GPS…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche.

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : La théorie de la relativité générale

Lecture by Pascal Chambraud.

110 years ago, Einstein redrew the shape of the Universe with the theory of general relativity. Pascal

Chambraud deciphers the implications of this theory, which is at the heart of our GPS?

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

German :

Vortrag von Pascal Chambraud.

Vor 110 Jahren entwarf Einstein mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie die Formen des Universums neu. Pascal

Chambraud entschlüsselt die Herausforderungen dieser Theorie, die insbesondere im Zentrum unseres GPS steht

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Italiano :

Conferenza di Pascal Chambraud.

110 anni fa, Einstein ridisegnava la forma dell’Universo con la teoria della relatività generale. Pascal

Chambraud spiega qual è la posta in gioco di questa teoria, che è alla base del nostro GPS?

In pratica: presso la biblioteca multimediale Le Passage, al 2 bis di rue de l’Huisne a Rémalard en Perche.

Espanol :

Conferencia de Pascal Chambraud.

Hace 110 años, Einstein redibujó la forma del Universo con la teoría de la relatividad general. Pascal

Chambraud explica qué está en juego en esta teoría, que está en el corazón de nuestro GPS?

Práctica: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

L’événement La théorie de la relativité générale Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-06-16 par OT CdC Coeur du Perche