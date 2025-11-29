La théorie du boxeur La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

La théorie du boxeur

Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 16h. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.

Vagues de chaleur, sécheresses, gels tardifs, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer… Oui, mais vers où ?





Nathanaël Coste, géographe de formation, enquête dans la vallée de la Drôme, chez des agriculteurs bio et conventionnels pour qui le temps de l’adaptation a déjà commencé. Sur le terrain, les approches diffèrent, qu’elles reposent sur les technologies, les stockages d’eau, la gestion des sols ou l’agroécologie.





Au fil de cette enquête, les propos des agriculteurs, agricultrices, scientifiques, techniciens et techniciennes nous questionnent sur la résilience alimentaire d’un territoire comme la vallée de la Drôme, mais aussi le devenir de notre système agroalimentaire.







Réalisation Nathanael Coste

Durée 1h38

Sortie nationale 2024

Production et Distribution Kamea Meah .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At a time when the Earth is becoming depleted of fertile soils, biodiversity and life-giving thoughts, it is becoming urgent to rethink the challenges of food.

German :

In einer Zeit, in der die Erde an fruchtbaren Böden, Biodiversität und belebenden Gedanken verarmt, ist es dringend notwendig, die Herausforderungen der Ernährung neu zu überdenken.

Italiano :

In un momento in cui la Terra si sta impoverendo in termini di terreni fertili, biodiversità e pensieri vivificanti, è urgente ripensare le questioni che riguardano il cibo.

Espanol :

En un momento en que la Tierra se empobrece en cuanto a suelos fértiles, biodiversidad y pensamientos que dan vida, urge replantearse las cuestiones que rodean a la alimentación.

