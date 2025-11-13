La Théorie du Boxeur séance gratuite et échanges Cinéma Le Félix Labouheyre

La Théorie du Boxeur séance gratuite et échanges

Cinéma Le Félix 2 rue de l'hôtel de ville Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

La séance vous est offerte Par l’Agence Régionale de la Biodiversité. Venez nous aider à refaire le monde avec un échange autour du documentaire avec des membres de l’ARB en fin de séance !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : La Théorie du Boxeur séance gratuite et échanges

The screening is brought to you by the Agence Régionale de la Biodiversité. Come and help us remake the world with a discussion of the documentary with members of the ARB at the end of the session!

German : La Théorie du Boxeur séance gratuite et échanges

Die Vorführung wird Ihnen von der Regionalen Agentur für Biodiversität angeboten. Helfen Sie uns, die Welt neu zu gestalten, indem Sie sich am Ende der Vorstellung mit Mitgliedern der ARB über den Dokumentarfilm austauschen!

Italiano :

La proiezione è organizzata dall’Agence Régionale de la Biodiversité. Venite ad aiutarci a rifare il mondo con una discussione sul documentario con i membri della WRA alla fine della proiezione!

Espanol : La Théorie du Boxeur séance gratuite et échanges

La proyección está patrocinada por la Agence Régionale de la Biodiversité. Ven y ayúdanos a rehacer el mundo con un debate sobre el documental con miembros de la WRA al final de la proyección

