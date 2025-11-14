LA THERAPIE DE LA CONNERIE – CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON Montlucon
LA THERAPIE DE LA CONNERIE – CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON Montlucon vendredi 14 novembre 2025.
LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.
Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !…Durée 1h20 (à partir de 12 ans)De Xavier MATTEAvec : Philippe ELNO et Hervé FASSY
CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03