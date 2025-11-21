LA THERAPIE DE LA CONNERIE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-11-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Une psychanalyse absurdement loufoque !“Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter…” A voir à titre curatif ou préventif !Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise : “je ne soigne pas les cons, je les rends heureux !”. Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres !Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres… Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar…

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42