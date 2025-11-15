LA THERAPIE DE LA CONNERIE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-11-15 à 18:00. Tarif : – euros.

Face à face hilarant et explosif entre un psy et un con international.Sélection du jury (Printemps du rire de Toulouse 2016) pour cette psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise : je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! . Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres !Pierre rêve, en effet, du con différent, supérieur aux autres Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar…

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67