LA THERAPIE DE LA CONNERIE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !…Durée 1h20 (à partir de 12 ans)De Xavier MATTEAvec : Philippe ELNO et Hervé FASSY

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36