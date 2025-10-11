LA THERAPIE DE LA CONNERIE – SALLE PAUL GARCIN Lyon

LA THERAPIE DE LA CONNERIE – SALLE PAUL GARCIN Lyon samedi 11 octobre 2025.

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Bientôt 10 ans de succès ! Sélection du jury (Printemps du rire de Toulouse 2016) pour cette psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque ! Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter…A voir à titre curatif ou préventif !…Durée 1h20 (à partir de 10/12 ans)Auteur et metteur en scène : Xavier MatteAvec Philippe ELNO & Hervé FASSY

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69