La thérapie de la connerie Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest samedi 1 novembre 2025.

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-12-28 20:15:00

2025-11-01 2025-11-02 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !

Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter…

A voir à titre curatif ou préventif !…

Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! .

Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres !

Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres… Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar…

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Sur réservation .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

