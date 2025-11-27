LA THERAPIE DE LA CONNERIE – THEATRE MUNICIPAL Condom

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

10 ans de succès et Sélection du jury (Printemps du rire de Toulouse 2016) pour cette psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque ! Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !… Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise : « je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! ». Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres ! Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres… Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar… EXTRAITS DE PRESSE : « Xavier Matte joue avec les mots, les situations et surtout l’absurde, piler de cette pièce. Un excellent moment ! » La Provence « Une psychanalyse Hilarante ! Un texte terriblement drôle aux jeux de mots finement choisis. La grande complicité entre les comédiens laisse place à des fous rires et à de belles surprises. Le temps passe vite tant les répliques fusent à grande vitesse, accompagné d’un jeu follement hilarant et d’un grand sens de la répartie ». La MontagneDe et mis en scène par : Xavier MatteAvec : Philippe Elno et Hervé FassyDurée : 1h20

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL RUE DE LA REPUBLIQUE 32100 Condom 32