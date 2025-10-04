LA THERAPIE DE LA CONNERIE – THORIS PRODUCTION Cerny

LA THERAPIE DE LA CONNERIE – THORIS PRODUCTION Cerny samedi 4 octobre 2025.

LA THERAPIE DE LA CONNERIE Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !…De Xavier MATTEAvec : Philippe ELNO et Hervé FASSYDurée : 1h20Extraits de presse :« Xavier Matte joue avec les mots, les situations et surtout l’absurde, piler de cette pièce. Un excellent moment ! » La Provence« Une psychanalyse Hilarante ! Un texte terriblement drôle accompagné d’une grande complicité entre les comédiens. Le temps passe vite tant les répliques et les fous rires fusent à grande vitesse ». La Montagne

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THORIS PRODUCTION AVENUE CARNOT (RD191) 91590 Cerny 91