La thérapie d’Emmanuel Macron Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

La thérapie d’Emmanuel Macron

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :

2027-02-02

En 2058, Emmanuel Macron a 81 ans et brigue un quatrième mandat présidentiel. Conscient du danger de ce désir pour lui comme pour le pays, il accepte de recourir à la « Psychanalyse Binaurale », une thérapie menée par une intelligence artificielle. Au fil de la séance, le président revisite les grands épisodes de sa vie : son enfance à Amiens, sa rencontre avec Brigitte, les Gilets Jaunes, les crises, les guerres, les dissolutions, … Mais derrière l’humour et l’absurde, qui soigne-t-on vraiment ? L’homme, le pays ou la machine elle-même ?

Déjà accueillie à la MAC avec Génération Mitterrand et Sarkhollande, la compagnie Les Animaux en Paradis poursuit son exploration décalée des présidents de la Vème République. Entre satire politique, anticipation et comédie grinçante, cette nouvelle création promet une soirée réjouissante… à quelques semaines seulement du prochain scrutin présidentiel.

En 2058, Emmanuel Macron a 81 ans et brigue un quatrième mandat présidentiel. Conscient du danger de ce désir pour lui comme pour le pays, il accepte de recourir à la « Psychanalyse Binaurale », une thérapie menée par une intelligence artificielle. Au fil de la séance, le président revisite les grands épisodes de sa vie : son enfance à Amiens, sa rencontre avec Brigitte, les Gilets Jaunes, les crises, les guerres, les dissolutions, … Mais derrière l’humour et l’absurde, qui soigne-t-on vraiment ? L’homme, le pays ou la machine elle-même ?

Déjà accueillie à la MAC avec Génération Mitterrand et Sarkhollande, la compagnie Les Animaux en Paradis poursuit son exploration décalée des présidents de la Vème République. Entre satire politique, anticipation et comédie grinçante, cette nouvelle création promet une soirée réjouissante… à quelques semaines seulement du prochain scrutin présidentiel. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

In 2058, Emmanuel Macron is 81 years old and is running for a fourth presidential term. Aware of the danger this desire poses to both himself and the country, he agrees to undergo “Binaural Psychoanalysis,” a therapy administered by artificial intelligence. Throughout the session, the president revisits the major events of his life: his childhood in Amiens, his meeting with Brigitte, the Yellow Vests, the crises, the wars, the dissolutions, and so on. But behind the humor and the absurdity, who are we really treating? The man, the country, or the machine itself?

Having already been welcomed at the MAC with *Génération Mitterrand* and *Sarkhollande*, the theater company Les Animaux en Paradis continues its offbeat exploration of the presidents of the Fifth Republic. Blending political satire, science fiction, and dark comedy, this new production promises an entertaining evening—just a few weeks before the next presidential election.

L’événement La thérapie d’Emmanuel Macron Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller