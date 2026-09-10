La Thérapie d’Emmanuel Macron Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

La Thérapie d’Emmanuel Macron

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

En 2058, dans le secret de son cabinet, la thérapeute Francesca Corini reçoit un patient pas comme les autres : Emmanuel Macron, 81 ans, quatre fois président… et toujours candidat. Son symptôme : Il est sujet à des crises d’angoisse qui l’empêchent de valider sa candidature auprès de la commission électorale. Comment guérir ? Le protocole thérapeutique est simple : une séance unique qui lui fera re-traverser toute sa vie politique, de 2017 à 2058. Entre souvenirs rejoués, exercices physiques, visions politiques et plongées dans l’inconscient macronnien, l’analyste et son patient remontent le fil d’une obsession. Peu à peu, une autre question surgit : Pourquoi, malgré-tout, continue-t-il à désirer le pouvoir ? De quelles obsessions françaises Emmanuel Macron est-il le nom ? Comédie de science-fiction, explore les névroses politiques françaises et s’amuse de nos angoisses d’avenir. BON À SAVOIR : Soirée spéciale « Le Cabaret Au Merle moqueur ».Autrement dit… Nourrir son corps et son esprit !Dans le cadre des soirées spéciales « Cabaret Au Merle moqueur », à 19h, l’espace Jean Vilar vous propose une petite restauration dans son hall au « Resto du Merle ».Vous pourrez donc, en toute convivialité et pour 18€ déguster le petit plat du soir et assister ensuite au spectacle à 20h30.Ne vous en privez pas !!!ATTENTION : Dans un souci d’organisation (nombre de places limité), le règlement de la formule repas et spectacle doit se faire au plus tard le mardi qui précède le spectacle.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

In 2058, in the privacy of her office, therapist Francesca Corini receives a patient unlike any other: Emmanuel Macron, 81 years old, a four-term president… and still a candidate. His symptom: He suffers from anxiety attacks that prevent him from filing his candidacy with the electoral commission. How can he be cured? The therapeutic protocol is simple: a single session that will take him on a journey through his entire political career, from 2017 to 2058. Between reenacted memories, physical exercises, political visions, and dives into Macron’s unconscious, the analyst and his patient trace the origins of an obsession. Little by little, another question arises: Why, despite everything, does he continue to crave power? What French obsessions does the name Emmanuel Macron represent? A science-fiction comedy that explores French political neuroses and pokes fun at our anxieties about the future. GOOD TO KNOW: Special evening featuring “Le Cabaret Au Merle moqueur.”In other words… Nourish your body and mind! As part of the special “Cabaret Au Merle moqueur” evenings, at 7:00 p.m., the Espace Jean Vilar offers light refreshments in its lobby at the “Resto du Merle.”So, in a friendly atmosphere and for 18?, you can enjoy the evening’s special dish and then attend the show at 8:30 p.m. Don’t miss out!!! PLEASE NOTE: For organizational purposes (limited seating), payment for the dinner-and-show package must be made no later than the Tuesday before the show.

L’événement La Thérapie d’Emmanuel Macron Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme