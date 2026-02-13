La thèse Kézako Amphi E – Bât 2A – Campus Beaulieu Rennes Vendredi 13 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Ouvert à toutes et tous sur inscription

Une rencontre proposée dans le cadre des événements professionnalisants du master de Biologie Moléculaire et Cellulaire.

Cet événement prendra la forme d’une table ronde réunissant quatre doctorants de l’IGDR : Hélène Calais, Olivier Josse, Maxence Noël et Iwan Jan, et sera suivi d’un moment de convivialité.

Début : 2026-02-13T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T17:00:00.000+01:00

Amphi E – Bât 2A – Campus Beaulieu 263 avenue du général leclerc rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



