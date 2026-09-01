Informations pratiques

Tinchebray-Bocage

la Tinch’bike

Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 14:30:00

Date(s) :

2026-09-27

La Tinch’Bike 2026 vous accueille à Saint-Cornier-des-Landes pour une journée conviviale avec 4 parcours VTT, 2 parcours route avec variantes et une marche de 10 km. Profitez d’un ravitaillement central et soutenez Octobre Rose grâce à notre partenariat. Sport, nature et solidarité seront au rendez-vous !

Au départ de Saint-Cornier-des-Landes, chacun pourra trouver un parcours adapté à ses envies.

Côté VTT, quatre boucles de 19, 21, 24 et 32 km sont proposées. Certaines feront davantage appel à vos jambes avec un dénivelé plus marqué, tandis que d’autres seront plus roulantes afin que chacun puisse profiter de la journée à son rythme.

Côté route, deux parcours sont au programme un circuit de 27 km, avec une variante permettant de prolonger la sortie jusqu’à 33 km, et un second parcours de 35 km, également modulable grâce à une variante portant la distance à 39 km.

Tous les parcours sont organisés autour d’un ravitaillement central situé à Saint-Cornier-des-Landes. Les différentes boucles y reviennent systématiquement, vous laissant la liberté de réaliser une, deux ou même trois boucles selon votre envie et votre forme du jour.

Nouveauté 2026, une marche de 10 km est également proposée afin que chacun puisse participer à cette journée, qu’il soit marcheur, vététiste ou cycliste sur route.

Cette édition est organisée en partenariat avec Octobre Rose. À cette occasion, chaque participante se verra offrir un t-shirt Octobre Rose, symbole de notre engagement en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Si vous le souhaitez, vous pourrez également soutenir cette belle cause en effectuant un don lors de votre inscription sur HelloAsso ou sur place. Chaque contribution, quel que soit son montant, permettra de soutenir les actions menées dans le cadre d’Octobre Rose et de participer à la lutte contre le cancer du sein. .

Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 35 45 37 25 tinchebraycyclo61@gmail.com

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English : la Tinch’bike

L’événement la Tinch’bike Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-08-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne