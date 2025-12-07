La Tok Tok parade au Palais de Tokyo Palais de Tokyo Paris

Quand le tumulte du monde se met en veille, les vivants se glissent dans la dormance. Plumes, écailles ou fourrures : chacun invente sa manière de traverser l’hiver. Avec Rozy Sapelkine, entrez dans la peau des animaux endormis pour explorer leurs secrets d’hivernation, et avec Louise Margot Décombas, imaginez et fabriquez en famille des abris portables inspirés des nids, des grottes, des feuilles et des cailloux.

Puis, place à la grande parade du ralenti : une procession poétique où petits et grands célèbrent dans un grand tintamarre la douceur du sommeil hivernal au cœur des espaces d’exposition.

Informations pratiques

Ateliers en continu en famille avec les parents à partir de 3 ans de 14h à 17h puis grande parade jusqu’à 18h

La Tok-Tok Parade revient au Palais de Tokyo, le dimanche 7 décembre, pour célébrer avec panache le temps du repos et du ralenti !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 18h00

payant

9€/Enfant

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-12-07T14:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13, avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/tok-tok-parade-4/