La tombée de la nuit sur la Réserve des Maillys Les Maillys

La tombée de la nuit sur la Réserve des Maillys

Réserve écologique des Maillys Les Maillys Côte-d’Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rendez vous sur le site ENS de la réserve écologique des Maillys à la tombée de la nuit . Après un point sur l’histoire de la réserve et un premier aperçu de ce qu’il se passe aux abords de l’île à la tombée de la nuit via la vidéo surveillance, munis de lampes frontales nous pourrons aller voir ce qu’il se passe concrètement aux abords de l’étang et des mares une fois la nuit tombée. Adapter votre tenue à une sortie nature et aux conditions météo . Se munir de bottes, vêtements chauds et lampe frontale. .

Réserve écologique des Maillys Les Maillys 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 79 54 76 sandraavril21130@gmail.com

