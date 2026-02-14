La Tombola • Collectif Pourquoi Pas, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

La Tombola • Collectif Pourquoi Pas Samedi 11 avril, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit sur réservation billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:50:00+02:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:50:00+02:00

Après Ceci n’est pas un exercice, le collectif revient avec La Tombola. Et pourquoi pas ! Avec douceur et malice, entre sérieux et moquerie, ces quatre artisans du bonheur nous proposent de gagner le gros lot. Un voyage turbulent où convictions, corps et esprits sont mis à rude épreuve dans la grande roue de la fortune. On t’a offert la vie, c’est déjà toute ta chance !

Dans le cadre du Printemps des enfants organisé par le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle

Horaire à venir…

https://youtu.be/iavob-8bs9g

@Crédit photo : Collectif Pourquoi Pas

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence Gratuit