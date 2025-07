La Tonn’Eau Kruth

Kruth Haut-Rhin

Samedi 2025-09-27 13:00:00

2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

La Tonn’eau est une course relais de nage avec palmes, où s’affrontent 20 équipes de 4 nageurs. L’objectif de chaque équipe est de réaliser la plus grande distance en nageant avec un tonneau comme flotteur pour fêter les vendanges en Alsace !

Un parcours de 500 mètres est dessiné à la surface de l’eau, grâce à des bouées et chaque membre de l’équipe doit effectuer cette distance avant de pouvoir passer le relais (le tonneau) à son coéquipier. Chaque équipe est reconnaissable par un bonnet de couleur. Mais souvent les concurrents font preuve d’imagination et se constituent de véritables costumes. .

D13B Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 44 64 81 plongee-cernay68@gmail.com

English :

The Tonn?eau is a flipper relay race in which 20 teams of 4 swimmers compete. The aim of each team is to swim the longest distance using a barrel as a float, to celebrate the Alsace grape harvest!

German :

La Tonn?eau ist ein Staffelwettkampf im Flossenschwimmen, bei dem 20 Teams mit je vier Schwimmern gegeneinander antreten. Ziel jedes Teams ist es, mit einem Fass als Schwimmer die größte Distanz zu schwimmen, um die Weinlese im Elsass zu feiern!

Italiano :

La Tonn?eau è una staffetta di pinne in cui si sfidano 20 squadre di 4 nuotatori. L’obiettivo di ogni squadra è nuotare per la distanza più lunga utilizzando una botte come galleggiante per celebrare la vendemmia in Alsazia!

Espanol :

La Tonn?eau es una carrera de relevos con aletas en la que compiten 20 equipos de 4 nadadores. El objetivo de cada equipo es nadar la mayor distancia utilizando un barril como flotador para celebrar la vendimia de Alsacia

