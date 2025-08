La toponimia o l’arma dels lòcs La toponymie ou l’âme nommée des lieux Calvignac

Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 00:00:00

2025-11-14

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Isabelle Collomb, docteure et toponymiste au Congrès Permanent de la Langue Occitane, exposera ses recherches sur la microtoponymie des Causses du Quercy à travers la présentation d’un dictionnaire raisonné , cœur de son travail de thèse.

Annulé en cas de mauvaise météo. 30 places .

Calvignac 46160 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Isabelle Collomb, a doctor and toponymist with the Congrès Permanent de la Langue Occitane, will present her research into the microtoponymy of the Causses du Quercy through the presentation of a « dictionnaire raisonné », the core of her thesis work.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Isabelle Collomb, Doktorin und Toponymistin beim Congrès Permanent de la Langue Occitane, wird ihre Forschung über die Mikrotoponymie der Causses du Quercy anhand der Präsentation eines « dictionnaire raisonné », dem Herzstück ihrer Doktorarbeit, vorstellen.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Isabelle Collomb, medico e toponomasta presso il Congrès Permanent de la Langue Occitane, presenterà la sua ricerca sulla microtoponomastica dei Causses du Quercy attraverso la presentazione di un « dizionario ragionato », fulcro del suo lavoro di tesi.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Isabelle Collomb, doctora y toponimista en el Congrès Permanent de la Langue Occitane, presentará sus investigaciones sobre la microtoponimia de los Causses du Quercy mediante la presentación de un « diccionario razonado », núcleo de su trabajo de tesis.

