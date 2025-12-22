La Tortille • Bal de Mandarine, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

La Tortille • Bal de Mandarine

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans ce nouveau bal, les danseurs vont beaucoup voyager (dans l’espace, au Far West, à la piscine ou sur le bord d’un volcan) et rencontrer toute une galerie de personnages hauts en couleur un loup qui s’ennuie, une grenouille ballerine, un extraterrestre, des pêcheurs aux filets bien garnis…

Pour les musiques, les mandarines ont versé dans leur grand chaudron de la pop, du folk, du swing, valse, java, rock, tango, bluegrass et tutti quanti.

Compagnie Mandarine .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : La Tortille • Bal de Mandarine

In this new ball, the dancers will travel extensively (in space, in the Wild West, at the swimming pool or on the edge of a volcano) and meet a whole gallery of colourful characters: a bored wolf, a ballerina frog, an extraterrestrial, fishermen with well-stocked nets?

