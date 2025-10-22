LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE Pézenas

LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE Pézenas mercredi 22 octobre 2025.

LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25

La Touche Essentielle a le plaisir de vous proposer des ateliers créatifs en boutique pour confectionner votre bougie, animés par des artisans et créateurs.

Des moments pour découvrir leurs savoir-faire, apprendre, créer de vos propres mains… et repartir avec bien plus qu’un objet une expérience.

> Mercredi 22 octobre atelier spécial enfants sur le thème d’Halloween.

> Samedi 25 octobre atelier bougie d’intention Shamain pour honorer les ancêtres.

Limité à 6 participants .

Sur réservation. .

19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

English :

La Touche Essentielle offers you a creative workshop to make your own candle:

> October 22: special children’s workshop on the theme of Halloween.

> October 25: Shamain intention candle workshop to honor ancestors.

Limited to 6 participants.

German :

La Touche Essentielle bietet Ihnen einen kreativen Workshop zur Herstellung Ihrer Kerze an:

> 22. Oktober: Spezieller Workshop für Kinder zum Thema Halloween.

> 25. Oktober: Workshop Absichtskerze Shamain zur Ehrung der Ahnen.

Begrenzt auf 6 Teilnehmer/innen.

Italiano :

La Touche Essentielle vi propone un laboratorio creativo per realizzare la vostra candela:

> 22 ottobre: laboratorio speciale per bambini sul tema di Halloween.

> 25 ottobre: laboratorio di candele intenzionali Shamain in onore degli antenati.

Limitato a 6 partecipanti.

Espanol :

La Touche Essentielle le propone un taller creativo para fabricar su propia vela:

> 22 de octubre: taller especial para niños sobre el tema de Halloween.

> 25 de octubre: taller de velas de intención Shamain para honrar a los antepasados.

Limitado a 6 participantes.

