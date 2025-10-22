LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE Pézenas
LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE Pézenas mercredi 22 octobre 2025.
LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS BOUGIE
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22 2025-10-25
La Touche Essentielle a le plaisir de vous proposer des ateliers créatifs en boutique pour confectionner votre bougie, animés par des artisans et créateurs.
Des moments pour découvrir leurs savoir-faire, apprendre, créer de vos propres mains… et repartir avec bien plus qu’un objet une expérience.
> Mercredi 22 octobre atelier spécial enfants sur le thème d’Halloween.
> Samedi 25 octobre atelier bougie d’intention Shamain pour honorer les ancêtres.
Limité à 6 participants .
Sur réservation. .
19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com
English :
La Touche Essentielle offers you a creative workshop to make your own candle:
> October 22: special children’s workshop on the theme of Halloween.
> October 25: Shamain intention candle workshop to honor ancestors.
Limited to 6 participants.
German :
La Touche Essentielle bietet Ihnen einen kreativen Workshop zur Herstellung Ihrer Kerze an:
> 22. Oktober: Spezieller Workshop für Kinder zum Thema Halloween.
> 25. Oktober: Workshop Absichtskerze Shamain zur Ehrung der Ahnen.
Begrenzt auf 6 Teilnehmer/innen.
Italiano :
La Touche Essentielle vi propone un laboratorio creativo per realizzare la vostra candela:
> 22 ottobre: laboratorio speciale per bambini sul tema di Halloween.
> 25 ottobre: laboratorio di candele intenzionali Shamain in onore degli antenati.
Limitato a 6 partecipanti.
Espanol :
La Touche Essentielle le propone un taller creativo para fabricar su propia vela:
> 22 de octubre: taller especial para niños sobre el tema de Halloween.
> 25 de octubre: taller de velas de intención Shamain para honrar a los antepasados.
Limitado a 6 participantes.
