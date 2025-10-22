LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS SPÉCIAL HALLOWEEN Pézenas

LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS SPÉCIAL HALLOWEEN Pézenas mercredi 22 octobre 2025.

LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS SPÉCIAL HALLOWEEN

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

À l’occasion d’Halloween, participez aux ateliers créatifs de La Touche Essentielle

> 22 octobre atelier enfant Confectionne ta bougie Halloween

> 29 octobre atelier enfant Créez des personnages Halloween en jesmonite

> 31 octobre Viens créer ta maisonnette hantée !

À l’occasion d’Halloween, La Touche Essentielle vous propose des ateliers créatifs en boutique, animés par des artisans et créateurs.

Des moments pour découvrir leurs savoir-faire, apprendre, créer de vos propres mains… et repartir avec bien plus qu’un objet une expérience.

Limité à 6 participants.

> Atelier enfant Confectionne ta bougie Halloween

Mercredi 22 octobre de 10h30 à 12h

> Atelier enfant Créez des personnages Halloween en Jesmonite

Mercredi 29 octobre de 14h30 à 16h

> Atelier Maisonnette Hantée Viens créer ta maisonnette hantée !

Vendredi 31 octobre de 10h30 à 12h00

#HALLOWEEN .

19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

English :

For Halloween, take part in La Touche Essentielle’s creative workshops:

> October 22: children’s workshop: Make your own Halloween candle

> October 29: Children’s workshop: Create Halloween characters in jesmonite

> October 31: Create your own haunted house!

German :

Nehmen Sie anlässlich von Halloween an den kreativen Workshops von La Touche Essentielle teil:

> 22. Oktober: Kinderworkshop Stelle deine Halloween-Kerze her!

> 29. Oktober: Kinderworkshop: Gestalte Halloween-Figuren aus Jesmonit!

> 31. Oktober: Gestalte dein Spukhäuschen!

Italiano :

Per Halloween, partecipate ai laboratori creativi di La Touche Essentielle:

> 22 ottobre: laboratorio per bambini: Crea la tua candela di Halloween

> 29 ottobre: laboratorio per bambini: Creare personaggi di Halloween in jesmonite

> 31 ottobre: Venite a creare la vostra casa stregata!

Espanol :

Para Halloween, participe en los talleres creativos de La Touche Essentielle:

> 22 de octubre: Taller infantil: Crea tu vela de Halloween

> 29 de octubre: Taller infantil: Crea personajes de Halloween en jesmonita

> 31 de octubre: ¡Ven a crear tu propia casa encantada!

L’événement LA TOUCHE ESSENTIELLE ATELIERS CRÉATIFS SPÉCIAL HALLOWEEN Pézenas a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE