LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE Pézenas

LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE

LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE Pézenas samedi 6 septembre 2025.

LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 26 – 26 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-20

LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE
Samedi 6 septembre

Créez votre propre écosystème et repartez avec votre Terrarium, un modèle unique qui vous ressemble.
Un atelier doux à vivre en famille avec vos enfants ou en solo.

de 10h30 à 12h30 ou de 14h00 à 16h00

Tarifs 30 à 60€ au choix Limité à 6 participants

*Initiation Terrarium éco-responsable lors de la reconstitution historique*

Tarifs 10 euros

Vendredi 19 septembre

Confectionne ta bougie d’intention selon ton signe zodiacal.

10h30 à 12h ou 14h30 à 16h00 Tarif 35€

Limité à 6 participants

Samedi 20 Septembre

Crème hydratante visage personnalisée.

Atelier Ado de 10h30 à 12h30 Tarif 26€

Atelier Adulte de 15h à 17h Tarif 30€

Limité à 4 participants

La Touche Essentielle 19 rue Anatole France, 34120 Pézenas   .

19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie   latoucheessentielle@gmail.com

English :

THE ESSENTIAL TOUCH / SEPTEMBER WORKSHOPS

German :

LA TOUCHE ESSENTIELLE / DIE WORKSHOPS IM SEPTEMBER

Italiano :

IL TOCCO ESSENZIALE / LABORATORI DI SETTEMBRE

Espanol :

EL TOQUE ESENCIAL / TALLERES DE SEPTIEMBRE

L’événement LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE Pézenas a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE