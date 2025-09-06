LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE Pézenas
LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE Pézenas samedi 6 septembre 2025.
LA TOUCHE ESSENTIELLE / LES ATELIERS DE SEPTEMBRE
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : 26 – 26 – 60 EUR
Samedi 6 septembre
Créez votre propre écosystème et repartez avec votre Terrarium, un modèle unique qui vous ressemble.
Un atelier doux à vivre en famille avec vos enfants ou en solo.
de 10h30 à 12h30 ou de 14h00 à 16h00
Tarifs 30 à 60€ au choix Limité à 6 participants
*Initiation Terrarium éco-responsable lors de la reconstitution historique*
Tarifs 10 euros
Vendredi 19 septembre
Confectionne ta bougie d’intention selon ton signe zodiacal.
10h30 à 12h ou 14h30 à 16h00 Tarif 35€
Limité à 6 participants
Samedi 20 Septembre
Crème hydratante visage personnalisée.
Atelier Ado de 10h30 à 12h30 Tarif 26€
Atelier Adulte de 15h à 17h Tarif 30€
Limité à 4 participants
La Touche Essentielle 19 rue Anatole France, 34120 Pézenas .
19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie latoucheessentielle@gmail.com
English :
THE ESSENTIAL TOUCH / SEPTEMBER WORKSHOPS
German :
LA TOUCHE ESSENTIELLE / DIE WORKSHOPS IM SEPTEMBER
Italiano :
IL TOCCO ESSENZIALE / LABORATORI DI SETTEMBRE
Espanol :
EL TOQUE ESENCIAL / TALLERES DE SEPTIEMBRE
