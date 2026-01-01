La Touche Manouch’ concert gipsy festif Latté Marseille 2e Arrondissement

La Touche Manouch’ concert gipsy festif

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

De la rumba catalane pour vous faire danser, chanter sur des airs des Gipsy King, Kendji, musiques italiennes , mexicaines et bien d’autres…

Un répertoire festif et dansant ! La Touche Manouch’ vient enflammer la piste du Latté avec leurs deux guitares. Leur amitié est née au sein du groupe Basilic Swing et Pierre et Benjamin proposent en duo un répertoire nouveau tourné autour du voyage.





De la Rumba Catalane pour vous faire danser, chanter sur des airs des Gipsy King, Kendji, musiques italiennes , mexicaines et bien d’autres…





Guitare Pierre Zeinstra et Benjamin Marciano





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée . .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catalan rumba to make you dance and sing along to tunes by Gipsy King, Kendji, Italian, Mexican and many others…

L’événement La Touche Manouch’ concert gipsy festif Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille