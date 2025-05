La Touch’Estivale fait son cinéma – Place Simone de Beauvoir Rennes, 27 juin 2025, Rennes.

La Touch’Estivale fait son cinéma Place Simone de Beauvoir Rennes Vendredi 27 juin, 17h00 Gratuit – Tout public – Sans inscription

Fête du Quartier 3

Après être retournée dans les années 90 – 2000, la Touch’Estivale fait cette année son cinéma !

Découvrez l’avant-première le vendredi 27 juin, de 17h à 22h, place Simone de Beauvoir. Au programme : animations, spectacle, restauration, bar…

C’est gratuit et ouvert à toutes et à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T22:00:00.000+02:00

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 Rennes, France Rennes 35000