La tour à signaux de Mascarda du 11ème siècle, Terrasse de la mairie de Mosset, Mosset

La tour à signaux de Mascarda du 11ème siècle Samedi 27 juin, 10h00 Terrasse de la mairie de Mosset Pyrénées-Orientales

Manifestation gratuite. Chemin d’accès court mais rocailleux. Prévoir des chaussures fermées, pas de chiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T14:00:00+02:00

La Tour de Mascarda

Cette tour à signaux est un ouvrage historique de la ville de Mosset.

Elle était en relation avec le col de Jau (Monastir de Clariana) et le château de Paracolls (ville de Moligt). Elle servait également de défense de la ville de Mosset.

La tour est bâtie sur un massif ferreux en surplomb de la rivière La Castellane.

Architecturalement, c’est une tour carrée, les murs sont épais, construits en moellons éclatés au marteau et noyés dans un liant à base de chaux. Elle était équipée d’une plate-forme sur laquelle se trouvait un bûcher pour relayer un signal.

L’association nettoyera le chemin d’accès pour faire re-découvrir cette tour oubliée, maintenant inscrite au pré-inventaire du patrimoine de la communauté de communes Conflent Canigo, Occitanie. Une conférence aura lieu au pieds de la tour pour compléter la visite et sera suivie d’un repas tiré du sac.

Terrasse de la mairie de Mosset Mairie Mosset Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 75 97 06 »}]

La tour à signaux de Mascarda fait partie du réseau des tours de surveillance des Rois de Majorque. Une conférence complètera la visite et sera suivie d’un repas tiré du sac. Tour à signaux

Photo Florian Talles