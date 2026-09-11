La Tour de Bordagain, La tour de Bordagain, Ciboure

Informations pratiques

La Tour de Bordagain Samedi 19 septembre, 14h30 La tour de Bordagain Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La tour de Bordagain vous invite à découvrir un panorama à 360° sur la Côte basque. Depuis son sommet, admirez la baie de Saint-Jean-de-Luz, l’océan et les montagnes environnantes.

Une occasion rare de porter un nouveau regard sur ce site emblématique, entre patrimoine, histoire et paysages.

Samedi : de 14h30 à 16h30.

Visite libre.

La tour de Bordagain 1 rue de la tour, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

La tour de Bordagain vous invite à découvrir un panorama à 360° sur la Côte basque. Depuis son sommet, admirez la baie de Saint-Jean-de-Luz, l’océan et les montagnes environnantes.

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