La tour de Constance Théâtre d’Arles Arles

La tour de Constance

Mardi 24 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Portés par la puissance du désir, ils rêvent à un avenir meilleur.

Guillaume Vincent offre à six jeunes acteurs et actrices issus de l’École Supérieure d’art dramatique du TNB une pièce cousue main. L’histoire se passe à Aigues-Mortes, à l’ombre de la Tour de Constance qui servit de prison pour les protestantes après la révocation de l’Édit de Nantes. Six personnages travaillent à l’hôtel de la Tour, un hôtel de luxe. Au fil des saisons et au rythme des arrivées et départs des clients, nous partageons la vie des trois duos de la pièce. Ils rêvent de promotion ou d’ailleurs, entre histoires d’amour et exigence de la clientèle… De ces duos qui se font aussi vite qu’ils se défont, se dégage une évidente impression de marivaudage. Guillaume Vincent scrute un désir mouvant, changeant avec une infinie délicatesse et magnifie des acteurs déjà virtuoses. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Driven by the power of desire, they dream of a better future.

German :

Getragen von der Macht des Verlangens träumen sie von einer besseren Zukunft.

Italiano :

Spinti dalla forza del desiderio, sognano un futuro migliore.

Espanol :

Impulsados por la fuerza del deseo, sueñan con un futuro mejor.

L’événement La tour de Constance Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles