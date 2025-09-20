La tour de Grède Tour de Grède Oloron-Sainte-Marie

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine.

Avant de monter au somment de cette tour du XIVe siècle pour profiter d’un panorama à 360° vous serez accueilli par l’ours, la chouette effraie, la genette, le coq de bruyère, la fouine ou autres animaux naturalisés présentés dans ce lieu.

Une occasion de découvrir la faune pyrénéenne.

Tour de Grède 50 rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 12 57 18 21 http://www.oloron-ste-marie.fr Édifice fortifié date du XIIIe siècle. Sa silhouette est bien connue des Oloronais, la tour abrite une exposition autour de la faune pyrénéenne et offre un belvédère à 360° sur la ville.

