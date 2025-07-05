LA TOUR DE LA BABOTE Montpellier

LA TOUR DE LA BABOTE Montpellier samedi 5 juillet 2025.

LA TOUR DE LA BABOTE

17 boulevard de l’Observatoire Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-07-05 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-16 2025-08-21 2025-09-06 2025-09-17 2025-09-22 2025-09-27 2025-10-18

Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande épopée de la tour de la Babote. A l’origine tour de défense médiévale, l’édifice devient un observatoire astronomique au XVIIIème siècle puis lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe.

Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande épopée de la tour de la Babote. A l’origine tour de défense médiévale, l’édifice devient un observatoire astronomique au XVIIIème siècle puis lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe. C’est aujourd’hui le siège Société Astronomique de Montpellier.

Depuis le premier étage et grâce à de nombreuses images d’archives vous comprendrez le rôle majeur de cette tour dans le développement urbanistique et scientifique de la ville. Un voyage entre la terre et les étoiles à ne pas manquer.

Visite toutes les heures

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ au Square de la Babote. Tramway ligne 3 et 4, arrêt Observatoire. Merci de présenter ce bon d’échange/voucher, il vous sera demandé avant de commencer la visite.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

17 boulevard de l’Observatoire Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Embark on over 800 years of history and relive the great epic of the Tour de la Babote. Originally a medieval defense tower, the building became an astronomical observatory in the 18th century, then the site of innovative experiments such as the parachute and the Chappe telegraph.

German :

Begeben Sie sich auf eine 800-jährige Reise durch die Geschichte und erleben Sie das große Epos des Tour de la Babote. Jahrhundert zu einem astronomischen Observatorium und später zu einem Ort innovativer Experimente wie dem Fallschirm oder dem Chappe-Telegrafen.

Italiano :

Intraprendete un viaggio attraverso più di 800 anni di storia e rivivete la grande saga della Tour de la Babote. Originariamente una torre di difesa medievale, l’edificio divenne un osservatorio astronomico nel XVIII secolo, poi sede di esperimenti innovativi come il paracadute e il telegrafo Chappe.

Espanol :

Embárquese en un viaje a través de más de 800 años de historia y reviva la gran saga de la Tour de la Babote. Originalmente una torre de defensa medieval, el edificio se convirtió en un observatorio astronómico en el siglo XVIII, y luego en el lugar de experimentos innovadores como el paracaídas y el telégrafo Chappe.

L’événement LA TOUR DE LA BABOTE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT MONTPELLIER