La Tour de l’horreur Office de Tourisme de Dijon Métropole Dijon

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-30 2025-10-31

Vous pensez tout connaitre de la célèbre Tour surplombant notre superbe ville de Dijon à 46 m de hauteur, de Philippe le Bon qui l’a ordonnée… mais saviez-vous que, une fois par an, le jour d’Halloween, une horde de monstres, fantômes et autres vampires l’envahissent ? Aurez vous le courage de gravir les 316 marches et de vous confronter aux rencontres terrifiantes que vous ferez au sommet de la Tour de l’Horreur !!! Les plus courageux seront récompensés de quelques gourmandises, que vous pourrez goûter… si les créatures vous laissent redescendre de la Tour ! Le portier des ténèbres sera d’autant plus disposé à vous laisser entrer si vous venez déguisés, parés de vos plus terrifiants costumes ! (Personnes non déguisées bien volontiers acceptées!)

Tarif * Plein tarif 10€ . tout enfant de moins de 18 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

Chaque personne doit être inscrite quel que soit son âge, les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits avec le tarif le plus faible disponible.

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Adultes et enfants en possession d’un billet.

Montée de 316 marches. La montée est limitée à 18 personnes. La montée est déconseillée aux femmes enceintes.

Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. .

