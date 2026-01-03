La Tour de Pâques Office de tourisme Dijon

La Tour de Pâques

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:15:00

fin : 2026-04-04 17:15:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Le lapin de Pâques va se donner bien du mal cette année. A la demande de notre bon Duc Philippe le Bon, le lapin doit coordonner la livraison des chocolats au sommet de la Tour Philippe le Bon et un atelier créatif pour les petits. Tout cela au rythme du tintement de notre belle ville aux 100 clochers Dijon !

L’Office de tourisme a donc décidé d’encourager ses petits visiteurs à grimper les 316 marches de la Tour Philippe le bon en leur remettant des douceurs. Au sommet, leurs parents seront conquis par la vue et les enfants repartiront avec un petit paquet de chocolats et gourmandises locales. Mais avant cela, il faudra présenter au lapin la plus chouette des créations de Pâques qu’ils auront composées de toutes pièces en compagnie de notre équipe d’accueil.

Le week-end de Pâques sera créatif à Dijon, et gourmand !

Cette visite comprend une montée de la tour Philippe le Bon, l’atelier création et un sachet de gourmandises pour les enfants.

Chaque personne doit être inscrite quel que soit son âge, les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits avec le tarif le plus faible disponible.

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Adultes et enfants en possession d’un billet. .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : La Tour de Pâques

